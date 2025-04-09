الأمن العراقي يطيح بشبكة دولية لتهريب البشر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن الإطاحة بشبكة دولية للإتجار بالبشر في محافظة كركوك، خلال محاولتها تهريب 31 شخصا من جنسيات مختلفة باتجاه بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال مكافحة الاتجار بالبشر، تمكنوا من الإطاحة بشبكة دولية مكونة من ثلاثة متهمين حاولت تهريب (31) شخصاً من جنسيات مختلفة بطريقة ماكرة داخل عجلة نقل كبيرة كانت قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد".

وأضافت "جاءت عملية إلقاء القبض على هذه الشبكة في محافظة كركوك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وجهد نوعي ونصب كمين محكم"، مبينة "وجرى إحالة جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات التحقيقية المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".