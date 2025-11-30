الأمن العراقي يطيح بشبكة دولية لتجارة المخدرات في الأراضي السورية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات في الأراضي السورية، فيما أشارت إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "وفي إطار التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق وسوريا، حققت تشكيلات الوزارة إنجازاً أمنياً مهماً".

وأضافت: "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وتفعيلٍ ممنهج لدور المصادر، انتقلت مفرزة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق إلى الأراضي السورية، بعد تنسيق عالي المستوى مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية".

وأشارت إلى أن القوات العراقية نُفّذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين يُعدّان من التجار الدوليين بالمخدرات، وبحوزتهما 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة كانا يخططان لإدخالها إلى داخل الأراضي العراقية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية تمثل "نموذجاً متقدماً للتنسيق الأمني الإقليمي، وترجمة واضحة للثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواجهة خطر المخدرات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها"، مؤكدة استمرار تعزيز هذا التعاون لما فيه صالح أمن البلدين والمنطقة.