الأمن العراقي يطيح بشبكة إجرامية دولية ويضبط معمل "كريستال" في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وضبط معمل "كريستال" في البصرة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، شملت محافظات عراقية عدة، أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة عشر متهماً، من بينهم أربعة عشر متهماً يحملون جنسيات أجنبية، يشكّلون شبكة إجرامية منظمة لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والاتجار بها".

وأضاف أن "المتهم الرئيس الأول أجنبي الجنسية، قدِم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة وحوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة مستغلاً خبرته في هذا المجال الإجرامي".

وأكمل: "أما المتهم الرئيس الثاني فهو مطلوب للجهاز بتهمة إدخال المخدرات والمواد الأولية إلى البلاد، وقد تم استدراجه والقبض عليه في كمين محكم نفّذه الفوج التكتيكي في محافظة البصرة".

وأوضح الجهاز، أن "العملية الأمنية امتدت لتشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية، حيث تم تنفيذ ضربات أمنية متزامنة أدت إلى شلّ نشاط الشبكة بالكامل والقبض على التجار الرئيسيين".

وأكد أن "العملية أسفرت عن ضبط ما يقارب عشرين كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، إضافة إلى ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة".

وكشفت التحقيقات، بحسب البيان، عن "استخدام المتهمين أساليب مختلفة في إخفاء المواد المخدرة والمواد الأولية، حيث تم الإخفاء في المناطق البرية النائية وداخل الملابس واستخدام عربات نقل البضائع، بل وصل الأمر إلى استغلال المعاقين لتمرير هذه المواد الخطرة"، مشيراً إلى إحالة المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.