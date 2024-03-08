الأمن العراقي يطيح بشبكة تتاجر بـ"سبائك الذهب" المزيف

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية في جنوب صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفق "معلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين أكدت وجود شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف والعملة الأجنبية المزيفة".

وتابع "بعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين جرى تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة ومتابعتهم ليتم القبض على (4) متورطين وضبط (6 كغم) من مادة تراب الذهب المزيف وسبائك من الذهب المضروب ومبالغ مالية مزورة".

واضاف البيان "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".