الأمن العراقي يطيح بشبكات غش تجاري في 4 محافظات

شفق نيوز- محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية في أربع محافظات أسفرت عن ضبط تسعة متهمين بقضايا الغش التجاري والتدليس ومخالفة شروط السلامة الصحية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في محافظة النجف نفذت واجباً نوعياً في منطقة بحر النجف بالمدينة الصناعية، أسفر عن ضبط معمل غير نظامي يمارس نشاطاً تجارياً مخالفاً للقانون.

وبين أن صاحب المعمل كان يعيد تعبئة الرز الباكستاني في أكياس تحمل علامات تجارية مغايرة في عملية تدليس ممنهجة تستهدف المستهلك وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 675 طناً وجرى التحفظ على جميع المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الديوانية، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين داخل مخزن وهمي أثناء قيامهم بإعادة تعبئة مواد السلة الغذائية وبيعها بعلامات تجارية مختلفة، إذ ضُبطت نحو سبعة أطنان من المواد الغذائية مع معدات خاصة بعمليات الغش.

وفي بابل، تم القبض على متهم واحد يدير معملاً غير مجاز لإنتاج الألبان، وضُبطت بداخله كميات بلغت أكثر من خمسة أطنان من المواد الأولية والمنتجات الجاهزة مع معدات التصنيع.

أما في البصرة، فقد تم ضبط معمل وهمي لإنتاج المواد الغذائية غير مستوفٍ للشروط الصحية، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من القائمين عليه.