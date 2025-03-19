الأمن العراقي يطيح بشبكات تزوير في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، عن الإطاحة بشبكات تزوير في العاصمة بغداد والبصرة وكركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة استخبارية استمرت لأسابيع وجمع معلومات ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من توجيه ضربات موجعة لشبكات التزوير التي كانت تعمل في الخفاء، حيث تمكنت مديرية أمن كركوك من مداهمة مقر كان يتخذه متهمان موقعاً لتزوير محررات رسمية".

وأضاف "قد كشفت المداهمة عن صلة خطيرة بتنظيم داعش الإرهابي، حيث تبين أن المتهمين كانا يوفران وثائق مزورة لعناصر التنظيم لتسهيل تحركاتهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية".

وتابع "وفي بغداد تزامنت مداهمتان في توقيت واحد، حيث استهدفت مقراً في المحمودية كانت تستخدمه شبكة تمتهن انتحال الصفات الحكومية وتزوير الوثائق، والتي سبقتها مراقبة دقيقة على مدار 72 ساعة".

ولفت إلى أنه "كما أسفرت عمليات المتابعة والتحقيق عن إلقاء القبض على متهمين خطيرين متخصصين في اختراق وثائق وزارتي الصحة والنفط، وتم ضبط معدات متطورة وأختام مقلدة بحوزتهما".

واستطرد "أما في محافظة البصرة، نفذت مفارزنا كميناً استهدف أحد المزورين في قضاء الزبير، وقد ضُبطت بحوزته معدات رقمية وأختام مقلدة تستخدم في تزوير التصاريح الجمركية والنفطية".