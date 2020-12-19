"رعد الليل" يطيح بعناصر لداعش يمثلون شبكة للتفجيرات شمالي بغداد

شفق نيوز/ اعلن جهاز الامن الوطني يوم السبت تفكيك شبكة لتنظيم داعش نفذت تفجيرات في بغداد راح ضحيتها العشرات من القوات الامنية والمدنيين طيلة المدة الماضية.

وقال الجهاز في بيان اليوم انه "شرع في الايام القليلة الماضية بتنفيذ عملية (رعد الليل) التي اتسمت بالدقة الإحترافية العالية وتمخضت من الاطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الاعمال الإجرامية تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين".

واضاف البيان ان "العملية اسفرت عن تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية؛ اذ تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية وهم بحسب مناصبهم كلا من (شرعي المفرزة، آمر المفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، جنديان)؛ وتم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".