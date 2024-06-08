الأمن العراقي يطيح بثلاثة مطلوبين وشبكة إرهابية في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعتقلت قوات الرد السريع، يوم السبت، ثلاثة مطلوبين بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية بالعاصمة بغداد، فيما أطاحت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، بشبكة إرهابية كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية في محافظاة صلاح الدين.

وذكر بيان للرد السريع، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة تمكن من اعتقال مطلوبين اثنين في العاصمة بغداد، بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات فرقة الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب أصولياً".

وأضاف البيان، أن "فوج استطلاع المهمات الخاصة التابع لقيادة فرقة الرد السريع، اعتقلت مطلوباً آخر وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، في العاصمة بغداد، بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، وجرى تسليم المطلوب إلى جهة الطلب أصولياً".

إلى ذلك، أوضحت مديرية الاستخبارات والأمن، في بيان ورد للوكالة، أن "عملية نوعية استباقية وكميناً محكماً مكن مفارز مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة تنتمي إلى داعش في المحافظة".

وبينت المديرية، أن "الشبكة كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين خلال الأيام المقبلة، حيث جرى تنفيذ العملية من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن القبض عليهم وإحالتهم إلى التحقيق".