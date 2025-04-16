الأمن العراقي يطيح بتجار مخدرات في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، يوم الأربعاء، عن الإطاحة بتجار مخدرات في بغداد والنجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود في بغداد، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات".

وأضافت "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي تم مصادرتها من قبل القوة"، مبينة "في السياق ذاته وبعد استحصال الموافقات القضائية القت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، حيث تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وإحالته إلى الجهات المعنية".