الأمن العراقي يطيح بتاجري مخدرات و8.5 كغم من "الماريجوانا" في بغداد

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الخميس، الإطاحة بتاجري مخدرات وضبط 8.5 كغم من "الماريجوانا" المخدرة وذلك أثناء عملية التسليم والاستلام في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، بعد سلسلة ضربات موجعة تلقتها عصابات تجارة المخدرات، إذ لجأ العديد إلى استخدام أساليب مختلفة منها تهريب مادة "الماريجوانا" وهي نوع من العقاقير ذات التأثير العقلي والجسدي المؤدية للإدمان، بحسب بيان لجهاز الأمن، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن "بعد توافر معلومات استخبارية مؤكدة عن عملية استلام وتسليم كمية من المخدرات وسط العاصمة بغداد، جرى استحصال الموافقات القضائية والشروع بنصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة باثنين من تجار المخدرات في منطقة المنصور بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من مادة "الماريجوانا المخدرة".

وأضاف أن "أثناء التحقيق الأولي اعترف التاجران بوجود كميات أكبر في إحدى الدور القريبة من مكان الاعتقال، ليتم على الفور مداهمة الدار المذكور والعثور على كميات من مادة (الماريجوانا) تصل إلى 8.5 وكغم، فضلاً عن أكياس ومواد داخلة في صناعة وتغليف المواد المخدرة، ومبالغ مالية بعملتي الدينار والدولار جرى مصادرتها مع المضبوطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المتهمين إلى التحقيق القضائي لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".