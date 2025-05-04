الأمن العراقي يطيح بالعقل المدبر لصفحات ومواقع "ابتزاز"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن الإطاحة بالعقل المدبر لصفحات ومواقع تمارس الابتزاز في كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، تمكنت بعد جهدٍ استخباري دقيق، من إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين في جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، والذي يُعد العقل المدبر وراء أكثر الصفحات إثارةً للجدل على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يدير صفحات استهدفت مختلف شرائح المجتمع العراقي، بدءاً من المواطنين والموظفين الحكوميين، مروراً بمحكمة استئناف كركوك، ووصولاً إلى عدد من القادة الأمنيين، وأعضاء في مجلس النواب، وأكاديميين وأطباء، ما تسبب بإلحاق أضرار نفسية ومادية بعشرات الضحايا من الذكور والإناث".

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة، ممن تعرّضوا للتهديد أو الابتزاز عبر الصفحات المسماة (أهل كركوك) و(هنا كركوك)، إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وضمان محاسبتهم وفقاً للقانون.