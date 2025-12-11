الأمن العراقي يطلق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الالكترونية وحالات الابتزاز التي باتت تتسع داخل المجتمع في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجهاز أدرك أن المواجهة لم تعد في الميدان وحسب، بل إنما باتت في البيانات والصور والمحتوى التي قد تُستغل للابتزاز.

وأضاف أن "إطلاق هذا المشروع الجديد يعيد للمواطن الطمأنينة بتوفير الحماية له من الابتزاز"، مبينا أن "منصة (امين) منظومة مخصصة للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكترونية، وتتعامل بشكل مباشر مع الصور والمقاطع المستخدمة في الابتزاز، وتحولها إلى فرق متخصصة تعمل بنظام متكامل وبسرية تامة".

كما أشار الحاكم إلى ان مشروع وتطبيق منصة (امين) يتيح تقديم البلاغ خلال دقائق، موضحا أن الجهاز خصص الجهاز إجراءات لحماية الضحية.

ونوه المتحدث باسم الأمن العراقي الى ان تنزيل تطبيق (أمين)، يتضمن إدخال البيانات الأساسية بشكل مباشر، والتعامل مع البلاغ بأكثر من لغة، والاستجابة السريعة بشكل مباشر، و المضي باجراءات التحقيق عبر رقم الهاتف ورقم سري مؤمن بالكامل.