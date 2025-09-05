الأمن العراقي يضع 39 مالك مولد "مخالِف" خلف القضبان

شفق نيوز- بغداد

نفذ جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يوم الجمعة، حملة ميدانية واسعة في جميع مناطق وأقضية العاصمة بغداد والمحافظات، استهدفت ضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية وحماية المواطنين من أي استغلال.

وأوضحت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحملة التي انطلقت يوم أمس بمشاركة 47 مفرزة أمنية أسفرت عن اعتقال 39 مخالفاً من أصحاب المولدات وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، واسترداد مبالغ مالية جرى تحصيلها بطرق غير قانونية وإعادتها إلى أصحابها، إضافة إلى توثيق 76 تعهداً خطياً لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأكد الجهاز أن الحملة مستمرة بكل حزم، محذراً أي شخص يحاول خرق التعليمات أو استغلال حاجة المواطنين للكهرباء من مواجهة القانون بلا تهاون.

من جانبهم، اعتبر المواطنون أن هذه الإجراءات تعزز العدالة وتضمن حصولهم على الخدمة دون ابتزاز أو استغلال، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت مديرية الإعلام أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمن الوطني لضبط قطاع المولدات وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة الكهربائية بشكل قانوني ومنظم.