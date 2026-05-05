الأمن العراقي يضبط 255 قطعة أثرية مخبأة بين البصرة وذي قار

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، ضبط 255 قطعة أثرية مخبأة داخل مقالع مهجورة بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وذكر جهاز الامن الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه في البصرة نفذت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل مفرزة مختصة، حيث جرى التوجه إلى الموقع القريب من الطريق السريع الدولي الرابط بين المحافظتين، وإجراء تفتيش دقيق أسفر عن العثور على القطع الأثرية المخفية بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وأضاف أن المضبوطات تنوعت بين عملات معدنية ومقتنيات أثرية وأوانٍ فخارية ومعدنية وقطع حجرية بأشكال وأحجام مختلفة.

وأشار إلى إرسال جميع القطع إلى الهيئة العامة للآثار والتراث لغرض الفحص والتدقيق من قبل المختصين، حيث أكدت النتائج أنها قطع أثرية حقيقية وتنطبق عليها أحكام قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.