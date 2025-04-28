الأمن العراقي يضبط 16 تأشيرة أفغانية "مزيفة" ويعتقل اربعة اجانب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاثنين، إحباط محاولة تمرير 16 تأشيرة مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة علائ القيسي لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مديرية منفذ الشلامجة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من القبض على مسافر أجنبي كان بحوزته 16 تأشيرة أفغانية مزورة، مخبأة داخل حقيبته ضمن ظروف ورقية.

وأوضح، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالته مع المضبوطات إلى مركز شرطة الشلامجة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العاصمة العراقية، عن تنفيذ ممارسات أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، تم خلالها القبض على عدد من المتهمين، بينهم أربعة أجانب مخالفين لشروط الإقامة والجنسية.

وأشار إعلام العمليات في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، ومواد مخدرة وأجهزة تعاطيها، فضلاً عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي الكرخ والرصافة، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات لأمن المواطنين.