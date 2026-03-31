الأمن العراقي يضبط ويفجر طائرتين مسيرتين في ديالى وبابل (صور)

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية عثرت على حطام طائرة مسيّرة "مجهولة" سقطت في منطقة زراعية بقرية "العامرية" في قضاء الخالص شمال غربي محافظة ديالى.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن فرق الجهد الهندسي التابع مديرية مكافحة المتفجرات فجرت المسيّرة التي هي عبارة عن مقذوف بلا إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وعلى صعيد متصل أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، أنها ضبطت طائرة مسيّرة معدّة للإطلاق في منطقة الجيلاوية خلف المعهد الفني ضمن قضاء المحاويل، وذلك "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه "على الفور، تم توجيه مفارز المتفجرات المتخصصة إلى موقع الحادث، حيث باشرت بإجراءات المعالجة وفق السياقات المعتمدة"، مبينا أن المفارز "تمكنت من تفجير الطائرة عن بُعد والسيطرة على الموقف بالكامل، دون تسجيل أية أضرار تُذكر".

وكان مصدر أمني قد افاد، ليل الاثنين- الثلاثاء، بالعثور على عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة والجاهزة للإطلاق من محافظة بابل صوب مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات عثر عليها في منطقة الجلاوية تحديداً قرب المعهد التقني في قضاء المسيّب شمالي بابل، مشيرا الى أن الطائرات كانت معدّة لتنفيذ هجوم على مركز الدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من ضبطها واحباطها.

يذكر أن العراق ومنذ تصاعد حدة التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط بنهاية شهر شباط/فبراير الماضي باتت أجواؤه مسرحاً للضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والفصائل المسلحة الموالية لها من جهة، والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى مما أسفر عن وقوع إصابات و خسائر بالأرواح من كلا الطرفين.