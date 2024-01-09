الأمن العراقي يضبط ورشة لتفخيخ السيارات وتجهيز العبوات والاحزمة الناسفة شمال بغداد

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، أن قوة منها نفذت عملية استباقية، أسفرت عن ضبط ورشة للتفخيخ وتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن العملية نُفذت استناداً إلى موافقات قضائية وجهد استخباري متواصل على مدى أيام، إذ تم تشخيص إحدى المضافات الرئيسة داخل بستان "البوغنطوس" ومداهمتها بالتنسيق مع الفرقة السادسة في الجيش.

ووفقا للبيان فقد ضُبطت بداخل المضافة (5) عبوات ناسفة معدة للتفجير، وأحزمة، وقنابل يدوية عدد (4)، وصواعق ومعدات تفجير مختلفة، مشيرا الى انه جرى تسليم جميعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.