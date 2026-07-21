الأمن العراقي يضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيّرة داخل العاصمة بغداد، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في هذا النشاط.

وبحسب بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، جرت العملية بإشراف قاضي محكمة التحقيق الثالثة المختص بقضايا الجهاز، إذ نفذت مفارز الجهاز مذكرات القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين، وأسفرت عن ضبط (25) هيكل طائرة مسيّرة، فضلاً عن معدات وأدوات تُستخدم في عمليات التجميع والإنتاج.

كما قادت التحقيقات إلى كشف وضبط ورشة تحتوي على ألواح وقطع مصنّعة من مادة الكاربون، إلى جانب مستلزمات فنية تدخل في مراحل الإنتاج.

ووفق البيان، أُحبطت هذه المحاولة قبل اكتمالها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف إمكانية ارتباط هذا النشاط بأي مخططات تمس الأمن الوطني، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.