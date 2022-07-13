سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن العراقي يضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية في حملته

Category: أمـن

Date: 2022-07-13T09:08:26+0000
الأمن العراقي يضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية في حملته

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية في مناطق ومدن العراق.

ووفقا للحصيلة التي نشرها الجهاز فإنه تم ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 117 متهماً بالتهريب مع مصادرة (49) صهريجاً وعجلةً كانت معدة للتهريب، وضبط (93) وكراً.

كما نوه الجهاز في إحصائيته إلى ضبط (496) خزاناً كانت تستخدم لتخرين وبيع المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية إضافة إلى غلق (11) محطةً لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أطلق حملة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين بأمر من رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة بعد حدوث أزمة وقود في عدد من محافظات البلاد.

related

احباط محاولة سرقة أنابيب ناقلة للنفط جنوبي العراق

Date: 2022-04-16 17:03:03
احباط محاولة سرقة أنابيب ناقلة للنفط جنوبي العراق

ينذر بكارثة.. اندلاع النيران في خزان كبير للنفط بمصفاة القيارة

Date: 2020-09-02 19:11:10
ينذر بكارثة.. اندلاع النيران في خزان كبير للنفط بمصفاة القيارة

الامن العراقي يتوعد مطلقي الصواريخ على خبات

Date: 2022-04-06 19:31:22
الامن العراقي يتوعد مطلقي الصواريخ على خبات

القضاء العراقي يفرج عن قرابة 2500 محتج

Date: 2019-11-21 09:13:47
القضاء العراقي يفرج عن قرابة 2500 محتج

قوة خاصة من بغداد تعتقل محافظ بابل الحالي

Date: 2021-04-13 09:18:40
قوة خاصة من بغداد تعتقل محافظ بابل الحالي

مكتب الصدر يحدد فصيلين لـ"المقاومة" ويعلق على "التشكيل الجديد"

Date: 2020-10-01 09:35:22
مكتب الصدر يحدد فصيلين لـ"المقاومة" ويعلق على "التشكيل الجديد"

مسؤول عراقي يحدد موقع الضربات الجوية على حدود سوريا

Date: 2021-09-14 20:30:39
مسؤول عراقي يحدد موقع الضربات الجوية على حدود سوريا

سقوط طائرة مسيرة في أربيل

Date: 2022-06-15 11:59:46
سقوط طائرة مسيرة في أربيل