الأمن العراقي يضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية في حملته

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية في مناطق ومدن العراق.

ووفقا للحصيلة التي نشرها الجهاز فإنه تم ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 117 متهماً بالتهريب مع مصادرة (49) صهريجاً وعجلةً كانت معدة للتهريب، وضبط (93) وكراً.

كما نوه الجهاز في إحصائيته إلى ضبط (496) خزاناً كانت تستخدم لتخرين وبيع المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية إضافة إلى غلق (11) محطةً لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أطلق حملة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين بأمر من رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة بعد حدوث أزمة وقود في عدد من محافظات البلاد.