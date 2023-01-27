الأمن العراقي يصادر أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، بمصادرة أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب في سبع محافظات عراقية.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن مفارزه تمكنت ووفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة في محافظات (بغداد، النجف، كركوك، نينوى، القادسية ،ديالى، وبابل) من مصادرة أكثر من خمسمائة ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب كانت مخزنة في عجلات وخزانات تم ضبطها بعد مداهمة أوكار ومستودعات المهربين.

كما أشار إلى أنه تم ضبطُ (20) عجلة والقبض على (29) متهماً، وقد جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.