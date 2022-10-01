الأمن العراقي يرصد "مندسين" بين المتظاهرين ويدعو الى تسليمهم

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، بقيام عناصر "مندسة" وسط المتظاهرين في بغداد باستخدام "المولوتوف وبنادق الصيد" والاعتداء على القوات الأمنية، داعية الى تسلميهم فوراً.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تواصل العمل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد، دون حمل السلاح او استخدام اي نوع من القوة معهم.

وأضافت، أن الأجهزة الأمنية رصدت قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على قواتنا الأمنية المكلفة بهذا الواجب، مشددة على أن هذا الاعتداء يعد مخالفة لسلمية التظاهرات.

ودعت خلية الإعلام الامني، منظمي هذه التظاهرة إلى تسليم هؤلاء المندسين داخل صفوفهم الى الأجهزة الأمنية فوراً والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها.