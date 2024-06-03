الأمن العراقي يداهم "حنين" و"ليليان" في المنصور

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، تنفيذ عملية لتفتيش مراكز التجميل و(الوشم)، وإغلاق مركزين في منطقة المنصور، فيما أوضح مصدر مطلع أن مركزي "حنين" و"ليليان"، لرسم "التاتو"، أغلقا لكونهما "غير مجازين".

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه العملية تأتي "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين".

وأوضحت أن "قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية، ومفارز من (الجريمة المنظمة، دائرة صحة الكرخ)، شرعت بتنفيذ عدد من الواجبات لتفتيش وتدقيق مراكز التجميل و(الوشم) في منطقة المنصور، وجرى إغلاق عدد منها واعتقال أصحابها، لمخالفتهم ضوابط وشروط وزارة الصحة وفق محضر غلق أصولي".

وفي تفاصيل الملف، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن العملية تمت تنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ الأولى المؤرخ في 2024/5/30، حيث جرى تشكيل فريق عمل من المديرية وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض ومفرزة من دائرة صحة بغداد الكرخ، والانتقال إلى منطقة المنصور/ مجاور مول بابيت/ عمارة الباب الذهبي، لإجراء التفتيش والتحري داخل محل (ليليان تاتو)".

وبحسب المصدر، تبين لاحقاً، أن المركز "غير مجاز من قبل وزارة الصحة" حيث جرى ضبط المواد الموجودة داخل المحل، وتبين أن المتواجدة داخل المحل المدعوة (ا.ف.ح.ع) وتبين كذلك أنها عاملة نظافة داخل المحل وأن صاحبة المحل غير متواجدة داخل المحل أثناء ساعة التفتيش والتحري وتبين أن اسمها الكامل (ل.ر.ج)".

وفي تفاصيل عملية اقتحام مركز "حنين تاتو"، لفت المصدر إلى أن "التحري والتفتيش داخل المحل في المنصور شارع 14 رمضان/مقابل مطعم الساعة/ تبين أنه (مركز لوتس) التجميل والوشم والذي تم تشميعه سابقاً حيث تم كسر الشمع والمباشرة بالعمل داخل المركز".

وأوضح المصدر، أن "المدعوة (حنين) غير متواجدة داخل المركز وأن المتواجد داخل المركز المدعو (ع.ص.ع) وأن المركز غير مجاز من وزارة الصحة، إذ جرى ضبط المواد الموجودة داخل المركز، وإلقاء القبض على المتهم (ع.ص.ع)، بعد تنظيم محضر أصولي بذلك".