الأمن العراقي يداهم "أبو نؤاس" ويغلق قاعات ليلية.. صور

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن إغلاق 10 قاعات ونواد ليلية في شارع "أبي نؤاس" وسط العاصمة العراقية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء الثالث في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبدعم من الأجهزة الأمنية المختصة مثل مديرية الأمن السياحي واستخبارات الكرادة، نفذت أعمال البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق على القاعات والنوادي الليلية، وأغلقت 10 قاعات ونوادي ليلية غير مجازة ومخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة.

وأشارت قيادة عمليات بغداد الى تنظيم محاضر غلق أصولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.