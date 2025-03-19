تاكيدا لشفق نيوز.. الامن العراقي يعلن تحرير مختطف في سنجار

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من تحرير مواطن مختطف في قضاء سنجار، بعد تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إصابة اثنين من الخاطفين وإلقاء القبض على خمسة آخرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على اختطاف مواطن في قضاء سنجار مستخدمةً عجلتين، حيث توجهت به إلى موقع آخر، إلا أن القطعات الأمنية في الفرقة 20 بالجيش العراقي وشرطة سنجار، إلى جانب القوات الماسكة للأرض، باشرت بملاحقة العجلتين وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة، مع نشر عدد من السيطرات لمنع فرار الخاطفين".

وأضاف البيان أنه "أثناء الملاحقة، ألقى الخاطفون رمانة يدوية على إحدى عجلات القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة أربعة منتسبين بإصابات طفيفة"، مشيرًا إلى أن "القوات تمكنت من إصابة اثنين من الخاطفين، أحدهما إصابته خطرة، إضافة إلى إلقاء القبض على خمسة متهمين اشتركوا في عملية الخطف".

وأكد البيان أن "الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية أسفرت عن تحرير المختطف بعد إحكام السيطرة على المنطقة وتطويقها بالكامل"، مشددًا على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة دوافع الجريمة".

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن "القوات الأمنية مستمرة في أداء واجبها بحزم، ولن تتهاون في ملاحقة العصابات الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المواطنين"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطط مهنية لضمان ديمومة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة شفق نيوز، نقلا عن مصدر امني، ان القوات الأمنية العراقية عثرت على المهندس الزراعي الإيزيدي، الذي اختُطف في وقت سابق، متروكًا في منطقة "كرسي" ضمن ناحية الشمال في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

ووفقًا للمصدر الأمني الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن عملية البحث عن المهندس المختطف كانت السبب المباشر للاشتباكات التي اندلعت يوم أمس بين القوات العراقية وعناصر من فصيل اليبشه، بعد محاولة الأخيرة تجاوز نقطة تفتيش دون الامتثال للأوامر الأمنية.

وأسفرت العمليات الأمنية المستمرة عن اعتقال خمسة عناصر من اليبشه، بينهم اثنان أُلقي القبض عليهما داخل عجلة خلال المواجهات المسلحة مع القوات العراقية.

ويشهد قضاء سنجار توترًا متزايدًا، لا سيما بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر محاولات بعض الأهالي الدخول إلى القضاء عبر جبل سنجار، رغم فرض حظر التجوال من قبل القوات الأمنية.

يُذكر أن القضاء شهد في أوقات سابقة اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي اليبشه، الفصيل الموالي لحزب العمال الكردستاني، والذي يرفض تنفيذ قرار الحكومة العراقية القاضي بإخلاء القضاء من جميع القوات المسلحة، حيث يواصل أفراده التمركز في نقاط أمنية بين المدنيين.