الأمن العراقي يحرر مختطفاً ويعتقل عصابة للخطف في ديالى

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الجمعة، تحرير مختطف، واعتقال عصابة للخطف في محافظة ديالى.

وذكر بيان للجهاز، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية تمت "⁠بعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة الخاطفين وتحديد مكانهم، حيث تم الشروع بعملية المداهمة وإلقاء القبض على اثنين من الخاطفين بكمين في منطقة الخالص".

وأضاف البيان، أن "المتهمين وأثناء التحقيق الفوري معهما، اعترفا بموقع تواجد الضحية، وعلى إثر ذلك باشرت مفارز الجهاز بمداهمة مكان احتجاز المخطوف وتحريره، وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة".