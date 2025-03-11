الأمن العراقي يحرر طفلاً اختطفته عصابة تتاجر بـ"الأعضاء البشرية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتحرير طفل دون 12 عاماً بعد ساعات على اختطافه من قبل عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية، في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة للأمن الوطني تمكنت صباح اليوم، من تحرير طفل عمره دون 12 سنة، بعدما تم اختطافه من قرب منزله بمنطقة الحي العسكري وسط السماوة".

وأضاف المصدر، أن "عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية، هي من اختطفت الطفل، واتضح ذلك بعد تتبع كاميرات المراقبة".

وفي بغداد، ذكر مصدر أمني، للوكالة، بأن قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم اعتقلت شاباً تولد 1997 حاول ابتزاز موظفة في مدينة الطب بعد تهديده لها ينشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى توقيفه ضمن مدينة الكاظمية".