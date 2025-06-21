الأمن العراقي يحذر من الإساءة للسلم المجتمعي: مواقع التواصل تحت الرقابة

شفق نيوز/ حذر جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، من محاولات تضليل الرأي العام وتهديد السلم الأهلي، عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بتوخي الدقة بنقل الأخبار.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من محاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي، يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع".

وشدد على أن "حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية، وأن أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة ومن خلال التنسيق مع السلطة القضائية".

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته، ووفقاً لواجباته الدستورية، احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام".