الأمن العراقي يحبط مخططا "داعشيا" لتسميم زوار الأربعينية بمادة خطيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بإحباط مخطط لتنظيم داعش يستهدف زوار الأربعينية من خلال تسميم الأطعمة في مواكب الخدمة بمادة خطيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بنية عصابات داعش الإرهابية باستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين من خلال تسميم الأطعمة والمشروبات باستخدام مواد مجهولة، وتم الحصول على عينة منها وإحالتها إلى الجهات المختصة لتحليلها".

وأضاف "بعد إجراء الفحوصات المختبرية تبين أنها مادة (فوسفيد الخارصين) وهي مادة شديدة الخطورة وتؤدي إلى التسمم الحاد عند تناول الأطعمة الملوثة بها أو استنشاق أبخرتها وقد، كما يتم استخدامها في محاولات الانتحار".

وبين المصدر أنه "تم التنسيق مع أصحاب المواكب الحسينية لتكليف عناصر من نفس الموكب بمهمة مراقبة الأطعمة، بعد تسجيل أسمائهم والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بعملية إعداد وتهيئة الطعام للزائرين، وتخصيص عناصر أمن بالقرب من المواكب لنفس الغرض أيضاً".

وأشار إلى أنه "من ضمن التوجيهات أيضاً تشخيص ومتابعة بعض الأهالي وخدمة الزوار ممن يقومون بشكل انفرادي بتوزيع الطعام الجاهز على الزوار خارج المواكب والذي يتم إعداده في المنازل".