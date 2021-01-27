الأمن العراقي يحبط مخططاً لشن هجمات في كركوك

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك يوم الاربعاء عن إحباط مخطط لإستهداف المحافظة عبر هجمات مسلحة تشنها خلايا تنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم إستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة باشرت مفارز جهاز الامن الوطني بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش اطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الاسلحة والمتفجرات".

ونوه الجهاز الى ان "العملية اسفرت عن اعتقال اثنين من الارهابيين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب (يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الامنية في المحافظة )، وتم تدوين إفاداتهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".