سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأمن العراقي يحبط مخططاً لشن هجمات في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-01-27T11:37:16+0000
الأمن العراقي يحبط مخططاً لشن هجمات في كركوك

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك يوم الاربعاء عن إحباط مخطط لإستهداف المحافظة عبر هجمات مسلحة تشنها خلايا تنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم إستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة باشرت مفارز جهاز الامن الوطني بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش اطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الاسلحة والمتفجرات".

ونوه الجهاز الى ان "العملية اسفرت عن اعتقال اثنين من الارهابيين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب (يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الامنية في المحافظة )، وتم تدوين إفاداتهم اصوليا واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

related

مقتل 5 أشخاص في حوادث أمنية بكركوك ونينوى

Date: 2020-02-28 21:24:22
مقتل 5 أشخاص في حوادث أمنية بكركوك ونينوى

الكشف عن 116 قرية مهجورة في محافظتين تشكل مضافات "جاذبة" لداعش

Date: 2019-06-10 19:41:19
الكشف عن 116 قرية مهجورة في محافظتين تشكل مضافات "جاذبة" لداعش

الحشد الشعبي: داعش شن 5 هجمات جنوب الموصل خلال اسبوعين

Date: 2019-12-17 16:38:39
الحشد الشعبي: داعش شن 5 هجمات جنوب الموصل خلال اسبوعين

داعش يُجهز على شخص ويضرم النار بسيارته في كركوك

Date: 2020-12-18 17:08:33
داعش يُجهز على شخص ويضرم النار بسيارته في كركوك

بينهم قيادي.. كمين يودي بأربعة عناصر من داعش في كركوك

Date: 2019-11-26 18:14:11
بينهم قيادي.. كمين يودي بأربعة عناصر من داعش في كركوك

كركوك تطيح بشبكة تابعة لداعش

Date: 2020-10-22 07:47:33
كركوك تطيح بشبكة تابعة لداعش

داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

Date: 2019-12-25 06:43:17
داعش يقتل شخصين بعد اختطافهما ويردي ثالثا اراد نقل جثتيهما في كركوك

تفكيك خلية داعشية في كركوك

Date: 2019-10-16 07:45:36
تفكيك خلية داعشية في كركوك