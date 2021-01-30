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الأمن العراقي يحبط مخططاً لداعش لإستهداف مدينة الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T07:46:59+0000
الأمن العراقي يحبط مخططاً لداعش لإستهداف مدينة الموصل

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني في مدينة الموصل يوم السبت بالقاء القبض على 7 عناصر ينتمون لتنظيم داعش كانوا يخططون لاستهداف المدينة.

وقال الجهاز في بيان اليوم انه "بناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) افادت بتحركاتٍ لعناصر داعش  في مناطق متفرقة بالموصل شرع الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب وتمكن من القبضَ على 7 ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب كانوا يخططون لاعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المدينة بهجماتٍ ارهابية".

واضاف البيان انه جرى تدوين اقوالهم اصوليا واعترفوا بتنفيذهم هجماتٍ مسلحة ضد القوات الامنية العراقية اثناء عمليات التحرير ، وتمت احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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