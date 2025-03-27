الأمن العراقي يحبط محاولة تهريب كيلوغرام من مادة "الكريستال" عبر منفذ حدودي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، يوم الخميس، عن إحباط محاولة تهريب كيلوغرام من مادة "الكريستال" المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي في صالة المسافرين الوافدين وضبطت بحوزته كيلوغرام من "الكريستال" مخبأة بصورة احترافية داخل أنبوب مغلق الطرفين في محاولة فاشلة لإدخالها للبلد.

وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.