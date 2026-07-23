الأمن العراقي يحبط محاولة تهريب أدوية بشرية وسجائر واعتقال 8 متهمين (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، عن إحباط محاولة لتهريب ست شاحنات محملة بمواد مهربة وإلقاء القبض على ثمانية متهمين شمالي بغداد وصلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه وبعد متابعة لملف التهريب الاقتصادي واستحصال الموافقات القضائية من قاضي الجهاز المختص، نصبت كمائن محكمة في بغداد أسفرت عن ضبط شاحنتين، كانت إحداهما محملة بكميات كبيرة من الأدوية البشرية المخفية تحت مواد منظفة، فيما كانت الأخرى محملة بالسجائر المهربة.

وفي محافظة صلاح الدين، تمكنت مفارز الجهاز من ضبط أربع شاحنات كانت في طريقها من إقليم كوردستان إلى بغداد، إذ كانت شاحنتان محملتين بـ97 "سكيبة" من زيوت المحركات، مع كشف اختلاف في الأوراق الجمركية لإحداهما بين منشأ البضاعة المثبت في المستندات ومنشأ الحمولة الفعلي، فيما ضُبطت شاحنتان محملتان بـ3226 كارتوناً من السجائر المهربة المخفية تحت مواد غذائية بقصد التمويه.

وأشار الجهاز إلى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.