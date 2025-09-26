الأمن العراقي يحبط محاولة ابتزاز مرشح للانتخابات بـ50 مليون دينار

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بإحباط عملية ابتزاز حاول تنفيذها شخص بحق أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بعد استدراجه للضحية إلى أحد المطاعم بهدف مطالبته بمبلغ مالي مقداره 50 مليون دينار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت خطة محكمة لتعقب المطلوب ومراقبته، مما مكنها من ضبطه متلبسا بالجرم المشهود أثناء محاولة الابتزاز، وضمان حماية الشخص المستهدف دون وقوع أي ضرر".

وأشار إلى أن "المتهم تم توقيفه وفق الإجراءات القانونية، فيما أحيل إلى الجهات القضائية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد المصدر "استمرار القوات الامنية في متابعة جميع حالات الابتزاز والجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمرشحين السياسيين من أي تهديدات أو ممارسات غير قانونية".

هذا ولم يشر المصدر الى اسم المرشح الذي تعرض للابتزاز والكيان السياسي الذي ينتمي إليه.