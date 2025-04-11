الأمن العراقي يحبط عمليتين "مبتكرتين" لتهريب المخدرات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن إحباطه عمليتي تهريب مخدرات، في بغداد والبصرة، فيما بين أن العمليتين استخدمتا أساليب "مبتكرة".

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد عملية رصد واستقصاء معلوماتي دقيق، تمكنت مفارزنا في العاصمة بغداد من اعتقال أحد تجار المخدرات الذي اتبع أسلوباً احترافياً لإخفاء المواد المخدرة داخل أجهزة ومعدات كهربائية، وقد أسفرت العملية عن ضبط 700 غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل هذه الأجهزة".

وأضافت "بالتوازي، نفذت مفارز الجهاز في البصرة عملية نوعية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم آخر استخدم أسلوباً مختلفاً، حيث عمد إلى إخفاء 400 غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل النعل (صندل)".

وتابع "اعتمدت العمليتان على عمل استخباري متقن وجهد ميداني متواصل، وتمتا وفق الإجراءات القانونية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وقد أحيل المتهمون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".