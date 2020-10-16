الأمن العراقي يحبط عملية تهريب 3.5 كليوغرامات مخدرات من "دولة مجاورة"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الجمعة القاء القبض على متهم ضبط بحوزته 3.5 كيلوغرامات من المخدرات في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان ان مفارزها المتمثلة بمديرية أستخبارات حرس الحدود من القاء القبض على أحد المتهمين المهربين من احد دول الجوار في منطقة الفاو الجنوبي بمحافظة البصرة وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلوغرامات ونص الكيلو من مادتي الكرستال و الحشيشة المخدرة.

واضاف البيان ان عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتة لاكثر من ثمانية أيام والإطاحة به بكمين محكم، مشيرا الى انه تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.