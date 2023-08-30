الأمن العراقي يحبط تهريب مليوني لتر من النفط في أربعة أشهر

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني، يوم الأربعاء، مواصلة ضرباته لشبكات التهريب، كاشفاً حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط .

وقال اعلام جهاز الامن الوطني العراقي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزه في بغداد والمحافظات تمكنت خلال الأشهر الأربعة الماضية من ضبط أكثر من "مليوني" لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها.

وأوضحت أن مفارز الجهاز القت القبض على (124) متهماً بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية فضلاً عن ضبط (15) وكراً كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب.

وأكد جهاز الأمن الوطني مواصلة ضرباته "الموجعة" لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، محذراً من المساس أو العبث بالإقتصاد الوطني عبر الإشتراك في جرائم التهريب أو التستر عليها.

وبين أن ذلك يأتي إستمراراً للجهود الإستخبارية والميدانية والعمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة شبكات تهريب النفط، ما تشكله من تهديد وتدمير لإقتصاد الوطن المواطن.