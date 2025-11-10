الأمن العراقي يحبط تهريب أكثر من 8 كغم كريستال في منفذ حدودي

شفق نيوز- البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاثنين، إحباط تهريب أكثر من 8 كغم كريستال في منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي، ضبط بحوزته (8) كيلو و (400) غرام، من مادة (الكريستال) المخدرة بالاضافة الى حبوب متنوعة مع مجموعة من امبولات للتعاطي، مخبأة بطريقة احترافية داخل حقيبة سفر، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلاد".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت من قبل الشعبة الفنية بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ ومفرزة K9"، مشيرة إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".