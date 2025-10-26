الأمن العراقي يحبط تهريب "كبتاغون" عبر منطاد هوائي على حدود الأردن

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الأحد، إحباط عملية تهريب مخدرات عبر منطاد هوائي على الشريط الحدودي في منفذ طريبيل مع الأردن.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من لواء الحدود السادس تمكنت بواجب مشترك مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية من إحباط محاولة تهريب جديدة عبر منطاد هوائي.

وأشار البيان، إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط منطاد كان محمّلاً بـ (22 كغم و960 غراماً) من الحبوب المخدّرة نوع كبتاغون، حاول المهربون إدخالها إلى داخل البلاد بطريقة غير تقليدية".

في السياق أخبر مصدر أمني عراقي، وكالة شفق نيوز، بأن العملية تمت قرب منفذ طريبيل بمحافظة الأنبار على الحدود الأردنية.