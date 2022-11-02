الأمن العراقي يتعقب بؤرا متخفية لداعش في معاقل "القاعدة"

شفق نيوز/ شنت قوات امنية عراقية مشتركة في ديالى، اليوم الأربعاء، عمليات تمشيط وتعقب في عدة قرى ساخنة جنوب مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، بحثا عن بؤرا خفية لتنظيم "داعش" تحاول اعادة نشاطها "الإرهابي".

وقال مصدر في عمليات ديالى لوكالة شفق نيوز، ان "قوات مشتركة من الشرطة والجيش والقوى الساندة شنت عمليات تمشيط وتعقب في عدة قرى جنوب ناحية بهرز يطلق عليها "بزايز بهرز"، ( 12 كم جنوب بعقوبة)، بعد معلومات استخبارية بوجود تحركات خلايا داعشية تحاول إحياء نشاطها الارهابي من جديد.

وبين المصدر، أن العمليات تضمنت تفتيش قرى زراعية ومناطق متاخمة لقنوات البزل والحدود الشاغرة الممتدة بين جنوب ناحيتي بهرز وكنعان واطراف بغداد لمنع عناصر التنظيم من شن هجمات وتعرضات ارهابية تستهدف المناطق السكنية و نقاط المرابطة الامنية.

واشار المصدر الى ان العمليات نفذت بالتعاون المعلوماتي للاهالي وتحديد مناطق يشتبه بوجود خلايا داعشية متخفية مشيرا الى استمرار عمليات الرصد والتعقب الأمني للمناطق الساخنة جنوبي ناحية بهرز.

يذكر أن مناطق جنوبي ناحية بهرز كانت منطلقا لتنظيم القاعدة سابقا والمجاميع المسلحة المرتبطة به وكانت منطلقا أيضاً لعمليات الخطف والاغتيال الطائفي واستهداف المؤسسات الامنية والحكومية خلال الفترات الممتدة 2004- 2008.