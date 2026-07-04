الأمن العراقي يتعامل مع 57 طناً من المواد الغذائية التالفة

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، ضبط 33 طناً من الدجاج المجمد الممنوع من الاستيراد، وأكثر من 2300 كارتون من المواد الغذائية الممنوعة، إلى جانب أدوية بشرية مهربة، فيما أتلف أكثر من 24 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في عدة محافظات.

وقال الجهاز، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزه نفذت سلسلة عمليات ميدانية ورقابية في السيطرات والمنافذ، أسفرت في بغداد عن مداهمة مخزن غير مرخص وضبط 150 كيلوغراماً من الدجاج الفاسد، جرى إتلافها وفق الإجراءات القانونية وبحضور الجهات المختصة.

وأضاف أن مفارزه في سيطرات ديالى والموصل ضبطت عدداً من العجلات المحملة بنحو 33 طناً من الدجاج المجمد الممنوع من الاستيراد، فضلاً عن 2381 كارتوناً من المواد الغذائية الممنوعة.

وأشار إلى أن الجهود الاستخبارية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، أسفرت عن ضبط عجلة محملة بأدوية بشرية مهربة وغير مرخصة، ضمت 1845 كارتوناً و5884 علبة من مختلف الأنواع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وفي إطار الحملات الرقابية، أوضح الجهاز أنه أتلف، بالتنسيق مع دوائر الصحة، 5 أطنان من الأسماك والدجاج التالف في البصرة، وأكثر من 17 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في ديالى، إضافة إلى أكثر من طنين من المواد الغذائية الفاسدة في محافظة نينوى.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن هذه العمليات تأتي ضمن جهوده المستمرة لإحكام الرقابة على المنافذ والسيطرات، ومكافحة التهريب، ومنع تداول المواد الغذائية والأدوية غير المرخصة أو غير الصالحة للاستهلاك.