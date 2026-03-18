الأمن العراقي: ضبط 849 هاتفاً في السجون وإحباط 270 هجمة سيبرانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاربعاء، ضبط مئات أجهزة الاتصال داخل السجون وإحباط هجمات سيبرانية داخل العراق وخارجه، مع اعتقال متهمين حاولوا استغلال الأوضاع الأمنية لإثارة الفوضى.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المرحلة الحالية "تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع استغلال الظروف لإثارة الفوضى"، مشيراً إلى استمرار الجهود لحماية الجبهة الداخلية إلى جانب مهام مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز.

وأوضح أن الجهاز يتابع أوضاع المؤسسات الإصلاحية (السجون) بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع معالجة أي ثغرات أمنية، لافتاً إلى ضبط "849 هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال" داخل السجون، إلى جانب التدقيق الاستخباري ومراقبة العاملين لمنع إدخال الممنوعات.

وأضاف أن الإجراءات شملت تعزيز الحماية والأطواق الأمنية وتزويد السجون بمنظومات فنية وكاميرات، مع تكثيف الرصد لأي محاولات خرق، وشملت سجون بابل والناصرية والتاجي ومجمع سجون بغداد المركزي، مؤكداً أن أوضاع المؤسسات الإصلاحية "مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق".

وفي ملف التحريض، أشار الحاكم إلى رصد حالات حاولت استغلال الأوضاع لبث خطاب طائفي والتحريض ضد الأجهزة الأمنية، مبيناً أنه تم إلقاء القبض على "8 متهمين بينهم أجنبي" بعد استحصال الموافقات القضائية.

وفي ما يتعلق بالأمن السيبراني، أعلن إغلاق مواقع وحسابات تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية، وإحباط "270 هجمة سيبرانية" من داخل العراق وخارجه، فضلاً عن معالجة "1043 حساباً" تهدد السلم المجتمعي بالتنسيق مع القضاء.

وأكد الحاكم استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، مع إعداد تقييمات استخبارية تُرفع إلى قيادة العمليات المشتركة، داعياً إلى توخي الدقة في تداول المعلومات وعدم نشر ما يضر بالأمن والاستقرار.