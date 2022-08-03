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الأمن العراقي: القبض على مروجي أجهزة تستعمل في الغش الامتحاني

Category: أمـن

Date: 2022-08-03T07:57:27+0000
الأمن العراقي: القبض على مروجي أجهزة تستعمل في الغش الامتحاني

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الأمن الوطني القى القبض على تسعة متورطين بالترويج لأجهزة إلكترونية تُستعمل في الغش الامتحاني في أربع محافظات. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه خلال المتابعة الميدانية للمراكز الإمتحانية بهدف رصد حالات الغش الإلكتروني ومنعها حفاظاً على رصانة العملية التعليمية في العراق،  تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) متهمين يروجون لممارسة الغش الإلكتروني في محافظات (كركوك والمثنى وبابل وصلاح الدين). 

وبينت أنه ضُبط بحوزتهم أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء أدائهم للامتحانات الوزارية، مشيرة الى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون. 

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