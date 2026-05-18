الأمن السيبراني العراقي يطيح بشبكات إجرامية إلكترونية في قارتين

كشف فريق الأمن السيبراني في وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بشبكات إجرامية إلكترونية يمتد نفوذها في قارتي آسيا وأفريقيا، بالتعاون مع 13 دولة عربية، بعد متابعة استمرت لنحو خمسة أشهر.

وقال رئيس فريق الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، العميد حسن هادي لذيذ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن نجاح "عملية رمز" والإطاحة بشبكات الجريمة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووصف لذيذ العملية بأنها "أضخم عملية أمنية سيبرانية في المنطقة، نُفذت بتنسيق إستراتيجي مع الإنتربول وبمشاركة 13 دولة عربية خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى شباط/ فبراير 2026".

وبين أن العملية "استهدفت بشكل رئيسي تفكيك البنى التحتية الخبيثة، وتحييد تهديدات البرمجيات الضارة والتصيد الاحتيالي، ومكافحة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني".

وأوضح لذيذ أن أبرز النتائج الإستراتيجية والأرقام للعملية:

الضحايا: تحديد وحماية 3867 ضحية للجرائم الإلكترونية.

الاعتقالات: إلقاء القبض على 201 مجرم سيبراني، وتحديد هوية 382 مشتبهاً به قيد الملاحقة.

البنية التحتية: مصادرة 53 خادماً (سيرفر) تُستخدم لشن الهجمات.

الاستخبارات: تبادل نحو 8000 معلومة استخباراتية وبيانات حيوية بين الدول المشاركة.

وختم لذيذ البيان بالتأكيد على "استمرار الضربات الاستباقية لضمان عدم جعل الفضاء الرقمي في المنطقة ملاذاً آمناً للعصابات الإلكترونية".

بدوره قال مدير الجريمة السيبرانية في الإنتربول، نيل جيتون، بحسب البيان، إنه "في عالم يستغل فيه مجرمو الإنترنت المشهد الرقمي بلا حدود، تظهر عملية رمز فعالية التعاون العالمي".

وأكد أن "الإنتربول مكرس للعمل مع البلدان الأعضاء فيه وشركائه من القطاع الخاص لإسقاط البنية التحتية الخبيثة وتعطيل الجماعات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".