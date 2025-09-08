الأمن السيبراني العراقي يحذر من مواقع "احتيالية" تجذب المواطنين بإعلانات "مخادعة"

شفق نيوز- بغداد

حذرت مديرية الأمن السيبراني بوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، المواطنين من مواقع إلكتروني تجذبهم بإعلانات "مخادعة" عن أرباح مالية كبيرة وسريعة مقابل مبالغ بسيطة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "رصدت الكوادر الفنية في المديرية خلال الفترة الأخيرة انتشار تطبيقات ومواقع إلكترونية وهمية تدعي توفير فرص لكسب الأموال عن طريق الإنترنت من خلال ما يسمى عمليات تجارية داخلية تجري داخل تلك التطبيقات والمواقع".

وبين أن "هذه المواقع تطلب من المستخدمين إيداع مبالغ مالية أولية بسيطة ثم تعرض لهم أرباحاً كبيرة لخداعهم وتشجيعهم على إيداع أموال اضافية".

وأكدت "تبين أن هذه التطبيقات لا تقوم بأي نشاط تجاري حقيقي، وإنما تهدف إلى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين فعند محاولة سحب الأموال المودعة، يواجه المستخدمين عراقيل متعمدة أو يُمنعون كلياً من استرجاع أموالهم".

وأوصت المديرية بـ"عدم الوثوق بأي تطبيق يوفر أرباح سريعة وسهلة. والتحقق من موثوقية أي منصة إلكترونية قبل التعامل المالي معها. والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال برقم الاستجابة السريع لوزارة الداخلية 911 فوراً".