الأمم المتحدة تعلن انتقال العراق إلى تصنيف الدول المستقرة أمنياً

شفق نيوز- بغداد

كشفت الأمم المتحدة، يوم الأحد، عن انتقال العراق من التصنيف (E) إلى التصنيف (B)، ليدخل ضمن الدول المستقرة أمنياً.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير عبد الأمير الشمري "استقبل اليوم الأحد في مكتبه ببغداد، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العمليات، إذ جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وبعثات الأمم المتحدة العاملة في العراق، ولا سيما في الجوانب الأمنية والدعم اللوجستي وتبادل الخبرات".

وأكد وزير الداخلية التزام الوزارة بمواصلة التعاون البنّاء مع المنظمات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة العراق نحو المزيد من التطور المؤسسي والأمني.

وأشاد مساعد الأمين العام، بحسب البيان، بالدور المحوري الذي يضطلع به العراق، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية العراقية في توفير الدعم والحماية اللازمة لبعثات الأمم المتحدة طيلة فترة عملها في البلاد، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم بشكل مباشر في نجاح مهام تلك البعثات وتحقيق أهدافها.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة سجلت تقدماً ملحوظاً في الوضع الأمني بالعراق، حيث انتقل من التصنيف (E) إلى التصنيف (B)، ليكون ضمن مصاف الدول المستقرة أمنياً، مبيناً أن هذا التصنيف يُعد من أهم المؤشرات المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة في قياس جودة الأمن والاستقرار.