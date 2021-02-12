الأمم المتحدة تستعرض معلومات جديدة وتطلق إنذاراً: داعش قد يشكل تهديداً عالمياً

شفق نيوز/ حذر مسؤول مكافحة الارهاب في الامم المتحدة فلاديمير فورنكوف امام مجلس الامن الدولي في نيويورك من أن التهديد للسلام العالمي الذي يشكله تنظيم داعش، يتصاعد مرة أخرى على الرغم من سقوط "خلافة" الارهابيين في كل من العراق وسوريا.

وقال فورنكوف إنه على الرغم من الأولويات المتنافسة التي فرضها وباء كورونا، فانه من المهم بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة أن يبقوا على تركيزهم ووحدتهم في مواجهة الإرهاب.

واوضح في كلمته عبر الفيديو انه فيما لم يطور داعش استراتيجية هادفة لاستغلال الوباء، فإن جهوده لاعادة جمع صفوفه واحياء نشاطاته، اكتسبت المزيد من الزخم. واشار الى ان التنظيم الارهابي احتفظ بالقدرة على التحرك والعمل بما في ذلك التسلل عبر الحدود الهشة.

وحذر فورنكوف من ان نحو 10 الاف مقاتل، غالبيتهم في العراق، يسعون الى اشعال تمرد طال أمده، ما يشكل "تهديدا عالميا رئيسيا وطويل الامد".

وتابع "انهم منظمون في خلايا صغيرة يختبئون في الصحراء والمناطق النائية ويتحركون عبر الحدود بين البلدين، وينفذون هجمات".

ولفت المسؤول الاممي الانظار الى الاوضاع الصعبة للنساء والاطفال المرتبطين بداعش والذين ما زالوا في مخيمات احتجاز كما في مخيم الهول في سوريا، وبينهم نحو ثمانية الاف طفل من 60 دولة بخلاف العراق، مشيرا الى ان 90% منهم، تقل اعمارهم عن 12 سنة.