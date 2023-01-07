الأمطار جففت مصادر تمويله.. داعش يواجه "حرباً مناخية" في صلاح الدين

شفق نيوز/ اكد مصدر مسؤول في الحشد الشعبي بقيادة عمليات صلاح الدين، يوم السبت، ان تنظيم داعش يواجه "حرباً مناخية" بعدما قطعت الامطار تحركات وطرق تواصله في عموم المحافظة.

وقال مسؤول اعلام العمليات احمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار المستمرة والظروف المناخية الاستثنائية قطعت أوصال داعش وتحركاته في المناطق الساخنة وأجبرته على البقاء في الجحور لمواجهة الحرب المناخية بعد انقطاع مصادر تمويله وتواصله مع حواضنه الاساسية في عموم المحافظة".

واشار الى ان "الموسم الشتوي الحالي لم تسجل فيه اي هجمات او حوادث ارهابية بعد انحسار نشاط بقايا داعش وعمليات الرصد والمراقبة والعملية النوعية المستمرة في المناطق الساخنة وطرق الإمداد والتماس بين صلاح الدين وحدود نينوى وكركوك".

واستبعد الكناني قدرة التنظيم الذي اصبح "مفارز محدودة" على شن أي عمليات وهجمات بأي شكل كان، معتبرا أن "الموسم الشتوي الحالي سجناً قاسياً لبقايا التنظيم الإرهابي وأنه أصبح مشلولاً ويواجه الاحتضار".

وتشهد القواطع الساخنة في صلاح الدين بين الحين والآخر هجمات وحوادث إرهابية أغلبها ليلية او في المناطق الشاغرة أمنيا فيما ترابط قطعات الحشد الشعبي في محيط المحافظة وحدودها بين ديالى وكركوك ونينوى والانبار.