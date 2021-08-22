الإفراج عن 4 أشخاص اعتقلوا بعمليات تطهير الطارمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالإفراج عن 4 أشخاص اعتقلوا خلال عمليات تطهير قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد التي انطلقت قبل أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إستكمال الإفراج عن باقي المعتقلين جراء العمليات الأمنية التي حدثت في قضاء الطارمية أول أمس".

واوضح أن "المفرج عنهم هم كل من (عمر محمود محمد حمد، ثائر ثابت محمد حمد، علي ثابت محمد حمد، دلف عبد المنعم دلف".

وتعهد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم بهجت، الاحد الماضي (15 آب الجاري)، بأن القوات الأمنية لن تنسحب من قضاء الطارمية شمالي العاصمة، إلا بعد تطهيره بالكامل من الخلايا "الإرهابية".

وقال بهجت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية الواسعة في قضاء الطارمية حققت نتائج متميزة منذ انطلاقها ولغاية الآن، والقوات ستواصل مهامها لحين تطهير المنطقة بالكامل من الخلايا والزمر الارهابية".

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد/ الكرخ، اللواء الركن سعد محسن عريبي، ان "القوات الامنية وخلال تنفيذها العمليات في الطارمية تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي".