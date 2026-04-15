الإفراج عن مسؤول أمني في ذي قار أوقف بعد حادثة الاعتداء على هادي العامري

أفاد مصدر أمني، ليل الأربعاء الخميس، بأن وزارة الداخلية أفرجت عن العميد كاظم والي، مدير شرطة قضاء كرمة بني سعيد في محافظة ذي قار، بعد أيام من توقيفه على خلفية الحادثة التي تعرّض لها رئيس منظمة بدر هادي العامري خلال مهرجان عشائري في بني خيكان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توقيف العميد جرى الأسبوع الماضي، على خلفية ما عُدّ تقصيراً أمنياً رافق المهرجان، وشهد اعتداءً على العامري، قبل أن تقرر وزارة الداخلية الإفراج عنه لاحقاً.

وكان العامري قد تعرّض في 10 نيسان أبريل 2026 إلى حادثة خلال مشاركته في تجمع عشائري في ذي قار، أعقبها حراك عشائري لاحتواء التوتر، إذ أعلنت عشائر بني خيكان بعدها بيومين رفضها لما جرى وقدمت اعتذاراً رسمياً، قبل أن يستقبل العامري في بغداد، وفداً من شيوخ القبيلة الذين وصفوا الحادثة بأنها تصرف فردي لا يمثل العشائر.