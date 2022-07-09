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الإفراج عن ضابط بعد توقيفه بتهمة تعذيب "داعشي" في طوزخورماتو و"إمتناع" أمني عن التوضيح

Category: أمـن

Date: 2022-07-09T11:18:41+0000
الإفراج عن ضابط بعد توقيفه بتهمة تعذيب "داعشي" في طوزخورماتو و"إمتناع" أمني عن التوضيح

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عن الإفراج عن ضابط شرطة اعتقل قبل نحو اسبوعين بتهمة تعذيب معتقل من عناصر (داعش) في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، فيما رفض مسؤولون محليون وقيادات أمنية الإدلاء بتصريحات "توضح" حقيقة الاعتقال الضابط واطلاق سراحه

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية أفرجت عن ضابط برتبة رائد بعد اسبوعين من توقيفه بتهمة تعذيب معتقل من عناصر (داعش)، تم القبض عليه في قرية (ينكجة) التابعة لطوز خورماتو".

وأضاف المصدر أن "عملية توقيف الضابط تمت بدفع سياسي من جهة ما" رافضاً الكشف عن اسم الجهة.

ورغم محاولات وكالة شفق نيوز إلا أن المسؤولين المحليين والقيادات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد رفضت الادلاء بأي تصريحات بشأن تفاصيل توقيف الضابط وإطلاق سراحه لاحقًا لأسباب غير معلومة.

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